Biasin: “Inter, già bloccato Sommer. Trubin, c’è da lavorare molto. Onana…”

L'addio di Onana e i sostituti. Fabrizio Biasin ha fatto un punto della situazione su Twitter per i suoi follower e ha scritto che la cessione del portiere nerazzurro è vicina. Si sta chiudendo la trattativa per il suo passaggio al Manchester United e i due club starebbero lavorando sui bonus. Sulla cessione dell'estremo difensore il giornalista aggiunge: "Raramente un giocatore è riuscito a lasciare così tanto il segno (oltre a una montagna di soldi) in una sola stagione: grazie André".

Di recente si ricorda tanto dispiacere anche per Hakimi che è andato via dopo una sola stagione nerazzurra. Detto questo, dopo l'addio al camerunense i nerazzurri vorrebbero due portieri per sostituirlo: Sommer, del Bayern Monaco, che sarebbe già stato bloccato dai dirigenti nerazzurri e poi Trubin, il portiere dello Shakhtar per il quale ci sarebbe ancora molto da lavorare ma che resta un obiettivo della società.