Pedullà – Koulibaly, ecco la prima risposta del Chelsea all’Inter. Difensore disposto a…

Nelle scorse ore Piero Ausilio è volato a Londra per parlare col Chelsea. Tanti i nomi sul tavolo, ma al momento la priorità assoluta è Romelu Lukaku. Come riporta Alfredo Pedullà nel mirino del club nerazzurro c'è anche Kalidou Koulibaly che vorrebbe tornare in Italia dopo un anno a Londra. "Ha un contratto lungo, scadenza 2026 con opzione, da 10 milioni a stagione. E non esiste la possibilità di utilizzare il Decreto Crescita. Lui sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio pur di tornare in Italia. Kalidou ritiene che rientrare in Italia dopo un anno di Chelsea non intaccherebbe il suo grande amore per il Napoli".