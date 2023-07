Onana al Manchester United? Trubin guarda interessato sui social

Con l'addio di Onanaall'Inter, sempre più vicino, per l'approdo allo United, il club nerazzurro comincia a prendere in considerazione i suoi sostituti. E uno dei primi nomi in ballo è quello di Anatolij Trubin, portiere ucraino dello Shakhtar, classe 2001. Oggi l'intermediario che si occupa della trattativa è stato nella sede dell'Inter.