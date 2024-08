"Possibile, in tal senso, che Palacios possa fare la trafila che, ai tempi, diede ottimi frutti con Bastoni: l’argentino verrebbe valutato da Inzaghi fino a gennaio e poi potrebbe giocare la seconda parte della stagione in prestito, anche perché - qualora non ci siano problemi legati ad infortuni -, i suoi spazi potrebbero essere ridottissimi in prima squadra", spiega Tuttosport.