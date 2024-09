L’Inter si gode un super inizio di stagione di Marcus Thuram . L’attaccante francese dopo tre giornate è in testa a 4 gol, davanti a Mateo Retegui (3). Fabrizio Romano durante la finestra estiva di calciomercato ha svelato un interessante retroscena sul francese.

“Nell’estate del 2023, fa il Milan non prende Thuram per via delle commissioni, che ha poi pagato l’Inter che lo ha preso”, ha spiegato a KickOff, sul canale YouTube di mondopengwin.