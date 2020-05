Paredes nella trattativa Icardi? In Argentina c’è già chi si sfrega le mani

Sono recenti le voci, che rimbalzano tra Francia e Italia, che parlano di un PSG determinato a riscattare Mauro Icardi ma che vuole abbassare il costo del riscatto. Settanta mln era la cifra fissata al momento dell’accordo sul prestito e Leonardo vorrebbe trovare il modo di abbassare la parte cache inserendo nella trattativa giocatori come Draxler e Leandro Paredes. In Argentina, pensando proprio a quest’ultimo, c’è già chi si sfrega le mani. Il Boca che per aver formato l’argentino incassa i diritti di formazione tutte le volte che lui si trasferisce da un club all’altro.

La valutazione che viene fatta del suo cartellino è di 40 mln di euro. Se l’operazione viene portata a termine il club argentino incasserebbe 3.5% della somma, intorno ad 1.4 mln. Paredes ha fatto incassare alla sua ex società 700mila euro dalla Roma allo Zenit. E ha guadagnato 1.5 mln quando si è trasferito al PSG. Se arrivasse all’Inter, spiegano in Argentina, i soldi non verrebbero però depositati subiti perché si tratta di uno scambio di giocatori. Ma il Boca sa aspettare.

(Fonte: elintransingente.com)