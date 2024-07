Pedullà: “Gudmundsson-Inter? No offerte, la situazione personale incide perché…”

In diretta su Twitch, l'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha risposto così su Albert Gudmundsson in chiave Inter

In diretta sul suo canale Twitch, l'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha risposto così su Albert Gudmundsson in chiave Inter :

“Su di lui mi ripeto: la situazione personale è un po’ particolare e quella scadenza incide molto sulle decisioni in chiave mercato, sul cartellino. Sotto questo punto di vista, oggi non ci sono offerte per lui”, le sue dichiarazioni.