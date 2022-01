Pedullà – Inter, Ginter pista tiepida, Luiz Felipe possibile. A sinistra un no secco

L’aggiornamento su alcune piste che riguardano l’Inter tra il reparto arretrato e la corsia mancina da parte dell’esperto di mercato

Sono diversi i nomi accostati all’Inter per rinforzare il reparto arretrato. Alfredo Pedullà, sia sulle frequenze di Sportitalia che sul suo sito, si è soffermato in particolare su Ginter: “Matthias Ginter viene giustamente accostato all’Inter perché é in scadenza, a parametro zero sarebbe un buon colpo e nella ricerca di un nuovo difensore centrale andrebbe tenuto in considerazione. Ma in realtà si tratta di una pista tiepida, dovremmo dire molto tiepida: pur non trascurando eventuali cambi di rotta, le sorprese sono sempre dietro l’angolo, oggi l’Inter segue senza grandi frenesie le evoluzioni relative allo specialista in uscita dal Borussia Moenchengladbach. Per il semplice motivo che non ha davvero intenzione di partecipare a eventuali aste (ci sono almeno due o tre club su Ginter, compreso il Barcellona)”.