Il countdown speciale della fidanzata di Lautaro Martinez: “Ecco quanto manca a…”

Conto alla rovescia per Agustina Gandolfo. La fidanzata di Lautaro Martinez sta rispettando la quarantena a Milano. Agustina e il giocatore dell’Inter si sono adoperati anche con iniziative benefiche per aiutare i loro connazionali argentini nell’emergenza Covid-19. Agustina e Lautaro si allenano sul terrazzo e trascorrono le loro giornate all’insegna della serenità, ma la mancanza della vita normale si sta facendo sentire. La modella sta facendo il conto alla rovescia per la prossima data fissata dal governo alla riapertura di parte dei servizi e alla possibilità di tornare a uscire (seguendo le corrette indicazioni). Il conto alla rovescia al ritorno (parziale) alla libertà: