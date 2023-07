"Tante domande sul futuro di Benjamin Sesko considerando l'effetto domino degli attaccanti. Ma nessuna chance. Sesko è stato appena acquistato dal Lipsia direttamente dal Salisburgo e non lascerà il club, solamente un'offerta astronomica potrebbe cambiare i piani. Al momento non ci sono negoziazioni in corso né trattative avviate"