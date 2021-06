Retroscena Pessina: era a un passo dall’Inter ma scelse il Milan, ecco la verità

Tutta la verità sul centrocampista dell'Atalanta, che ora sta brillando agli Europei con la Nazionale del ct Mancini

Lo raccontano i colleghi di grandhotelcalciomercato.com, sito dell’esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio: “L’anno è il 2015 e l’estate milanese è caldissima. Milan e Inter si provocano e si sfidano sul mercato per diversi obiettivi in comune. Il più famoso? Chiaramente, Geoffrey Kondogbia. Il più chiacchierato oggi? Matteo Pessina . […] Aveva appena concluso la prima stagione da professionista nel Monza in Lega Pro, stupendo comunque tanti osservatori specie nei playout salvezza. Il fallimento del Monza però mescolò le carte in tavola: la società riparte dalla Serie D e Pessina diventa uno svincolato di lusso per la categoria. Tante squadre a quel punto rivolgono lo sguardo su di lui e in prima fila ci sono anche in questo caso le due milanesi, che proprio in quei giorni si sfidavano a colpi di rilanci per Kondogbia. Per il francese la spunterà l’Inter, nonostante il Milan fosse stato molto vicino a chiudere la trattativa".

Si entra poi nei dettagli di quell'estate lontana ormai 6 anni, in cui Pessina poteva scegliere tra Milan e Inter dopo il fallimento del Monza. Matteo ai tempi aveva 18 anni e aveva giocato solo in Brianza nella sua carriera. "Adriano Galliani non trattiene la rabbia. Per una volta è stato anticipato da una diretta concorrente e non ha potuto piazzare il colpo. Così il Milan, per rifarsi immediatamente e garantirsi un giocatore di prospettiva, velocizzò a tempo di record i contatti per chiudere l’ingaggio di Pessina. In questo caso, era l’Inter ad avere in pugno il giocatore, ma se lo vide sfilare all'ultimo grazie al rilancio notturno dei rossoneri. Proprio quando tutto sembrava pronto per completare l’operazione. Pessina divenne così un giocatore del Milan, anche se non vestirà mai la maglia rossonera fra i vari prestiti e l’avventura all’Atalanta”, si legge.