InterSpac, Cottarelli: “Suning segue l’idea con interesse. I primi risultati…”

Carlo Cottarelli torna sull'iniziativa di azionariato popolare InterSpac dopo l'apertura del sondaggio ai tifosi

Venerdì è iniziata la prima fase legata all’azionariato popolare, con l’attivazione del sondaggio per i tifosi. A tre giorni dal via, il presidente di InterSpac, Carlo Cottarelli, ha parlato a Radio Rai per fare il punto sul progetto. Queste le dichiarazioni riportate da TMW: “L'idea è nata due anni e mezzo fa, quando abbiamo creato la società. Da allora sono cambiate molte cose, dal punto di vista sportivo l'Inter è andata bene, da quello finanziario no. Cosa c'è di più bello di poter aiutare il proprio club? Noi vogliamo aiutare la proprietà, ancora non siamo alla fase della raccolta, stiamo chiedendo varie disponibilità”.