FCIN1908 – Pinamonti, l’addio all’Inter è certo: 2 club esteri si informano, i dettagli

Non c’è solo Eriksen tra gli uomini destinati a lasciare l’Inter nel mercato di gennaio. L’Inter necessità di fare cessioni per dare a Conte giocatori più funzionali al suo progetto. Tra questi Pinamonti è considerato tra i sacrificabili. Il tecnico vuole un vice Lukaku e l’attaccante nerazzurro, rimasto in estate proprio per far rifiatare il belga e Lautaro, non è stato in pratica impiegato.

Su 7 presenze in Serie A è rimasto cinque volte in panchina ed ha giocato contro Genoa e Parma, rispettivamente per 18 e 22 minuti; in CL è stato convocato tre volte, due panchine e con lo Shakhtar in campo cinque minuti. Da metà novembre un infortunio alla caviglia lo ha messo ko.

Secondo alcune indiscrezioni raccolte dalla redazione di FCINTER1908.IT, il club nerazzurro valuta la cessione del giocatore in prestito. Ci sarebbero anche due club esteri pronti ad investire sull’attaccante, una società tedesca e una francese. Quella francese è il Lione che è disposto ad acquisire anche a titolo definitivo il calciatore interista.

(Fonte: FCINTER1908.IT)