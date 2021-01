Inter, Eintracht su Pinamonti? L’allenatore Hutter: “Si che lo conosco, è interessante”

Tra le squadre estere interessante a Pinamonti ci sarebbe anche l’Eintracht Francoforte. Ad Adi Hütter, in occasione della conferenza stampa che precede la gara contro il Mainz, hanno chiesto se conosce l’attaccante dell’Inter. Questa la risposta del tecnico: «Certo che conosco il giocatore, è un giocatore italiano Under 21 in Nazionale. Un giocatore interessante . Ci sono diversi candidati nel ruolo di attaccanti, ma con l’uno o l’altro c’è sempre qualche problema. I dirigenti stanno lavorando per garantire l’arrivo di un nuovo acquisto in avanti entro la fine del mercato. Ma serve pazienza».

(Fonte: fussballtransfers.com)