Inter, priorità Lukaku: bottino Brozovic dirottato a Londra. Poi si penserà a Frattesi

"L’affare si può chiudere intorno ai 30 milioni di euro, e in questo senso torneranno utili anche i 7-8 milioni in arrivo da Sassuolo per Samuele Mulattieri. Il club emiliano punta su Mulattieri a prescindere dall’affare Frattesi. Marotta (amministratore delegato nerazzurro) e Carnevali (deus ex machina neroverde) si sentono quotidianamente, e domani si vedranno in assemblea di Lega".