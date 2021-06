Cagliari, 5mln per Satriano. Veto su un altro giovane: “L’Inter ci punta tantissimo”

Non solo Nainggolan e Nandez. Inter e Cagliari sono al tavolo della trattativa anche per alcuni giovani nerazzurri che piacciono ai sardi

Non solo Nainggolan e Nandez. Inter e Cagliari sono al tavolo della trattativa anche per alcuni giovani nerazzurri che piacciono molto al club sardo. In particolare, Martin Satriano e Cesare Casadei. Per l'attaccante, il Cagliari avrebbe offerto 5 milioni, bonus compresi. Sull'altro gioiello di casa nerazzurra, invece, l'Inter si è mostrata molto meno aperta alla cessione: