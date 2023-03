Ravezzani: “Conte sputa nel piatto dove mangia, fossi l’Inter non lo riprenderei mai”

"Fossi l'Inter, l'ultima cosa nella vita che farei sarebbe prendere Conte e per una ragione semplicissima: abbiamo avuto la prova provata che questo è sì un grande allenatore, ma che resta un immaturo che non sa gestire le mancate vittorie. E' arrivato in un'Inter in fase propulsiva e dopo il primo anno criticava tutti. Poi ha vinto lo scudetto, ma ha definito la sua di fatto una società di pezzenti ed è andato via. Non credo che abbia interesse a tornare all'Inter e che l'Inter voglia riprendersi uno sempre pronto a criticare. Non è tollerabile un allenatore che sputa costantemente nel piatto dove mangia".