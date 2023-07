Repubblica – Inter, Lukaku in arrivo: determinante la volontà di Big Rom. Onana…

La priorità dell'Inter è chiara da tempo: chiudere la cessione di André Onana al Manchester United e dare l'assalto a Romelu Lukaku . Come sottolinea Repubblica, mercoledì è in programma l’incontro finale tra i dirigenti nerazzurri e lo United per il portiere.

"L’offerta supera i 50 milioni, una cifra che l’Inter reinvestirà in parte in direzione Chelsea per riprendersi Romelu Lukaku. Si conta di chiudere intorno ai 35 milioni di euro, anche se i Blues ne chiedono 45. L’Inter vuole definire l’operazione entro questa settimana: determinante la volontà del centravanti belga, che non vuole ascoltare offerte da altre squadre".