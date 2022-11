Retroscena Inter: “Dovevano arrivare Bremer e Milenkovic: perché è saltato tutto”

“L’idea del club, prima che iniziasse il mercato estivo del 2022, era chiara: via Ranocchia, eventualmente de Vrij e almeno uno tra Skriniar e Bastoni, individuati come i sacrificabili all’altare del bilancio; dentro Bremer e Milenkovic per rinfrescare la difesa. Com’è finita lo si è visto e Inzaghi ha avuto solo - non senza fatica - il fidato Acerbi al posto di Ranocchia. Adesso la storia si ripete, non fosse altro perché Skriniar, de Vrij, D’Ambrosio, Darmian e lo stesso Acerbi sono tutti in scadenza”, si legge.