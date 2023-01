Rinnovi Inter, fumata bianca in vista per Darmian. Le novità su Handanovic e de Vrij

"Dialoghi in corso anche per De Vrij ma con valutazioni aperte su ingaggio e alternative, mentre con Darmian è già stato impostato un nuovo biennale e la fumata bianca sembra solo una normale conseguenza dei prossimi incontri. Su Handanovic il discorso va oltre. Il capitano dovrà decidere cosa intende fare, la sua importanza va ben oltre il campo. Nello spogliatoio è leader e aiuto per tutti i compagni. Importanti anche le presenze di D’Ambrosio e Gagliardini. Più possibilità per il primo di poter restare ma discorsi da affrontare più avanti. In più nel rinnovamento della difesa bisogna leggere con attenzione gli sviluppi del prestito di Acerbi. Lui ha dichiarato di voler rimanere, l’Inter a oggi dovrebbe sborsare 4 milioni per il riscatto. Possibile che cerchi un dialogo con la Lazio per rivedere questa cifra", si legge.