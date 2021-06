Rinnovo Lautaro, la posizione dell’Inter: c’è ottimismo. Il club pronto a concedere…

Non solo Barella. Nella testa dei dirigenti dell'Inter l'altra priorità è il rinnovo del Toro

Non solo Barella. Nella testa dei dirigenti dell'Inter l'altra priorità è il rinnovo di Lautaro Martinez . Se ne parla da mesi, ma il Toro ha cambiato agente e allora è tutto da rifare. La base d’accordo trovata ai tempi dai dirigenti nerazzurri con i vecchi procuratori era di 4,5 milioni a salire, bonus esclusi. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport , l’Inter è disposta a confermare la stessa proposta ad Alejandro Camano, nuovo agente dell’attaccante, "peraltro disinteressandosi della gestione dei diritti d’immagine, intorno ai quali è nata la discussione tra l’argentino e i suoi vecchi rappresentanti. L’Inter ha voglia di riconoscere presto l’adeguamento a Lautaro. Una sua cessione non è nei programmi del club, che ha già deciso di fare cassa con Hakimi per risolvere le sue necessità finanziarie".

"Il pallino ora passa all’attaccante. Cosa vuole fare? Le sirene dell’Atletico Madrid si fanno sentire. Il giocatore sa del corteggiamento di vecchia data di Simeone nei suoi confronti, difficile restare insensibili. Ma anche lui ha avuto rassicurazioni sul futuro. Lo vuole l’Inter, che ha già allacciato i contatti con Camano. Anche qui, l’idea è non andare troppo per le lunghe, non oltre l’estate. C’è ottimismo, in questa direzione. In fondo, va detto che ad oggi nessuna offerta è arrivata all’Inter per Lautaro. E che solo per un bonifico da 90 milioni di euro l’Inter sarebbe disposta a rivedere le sue convinzioni. Ecco perché la priorità è adeguare, tranquillizzare, in definitiva costruire".