Il Marsiglia fa sul serio per Lucien Agoumé, in uscita dall’Inter. Come riportato dal nostro Fabrizio Romano, il club francese ha mandato una proposta scritta all’Inter per il prestito del giocatore con diritto di riscatto. Dialoghi in corso lato club e giocatore, resta valida anche l’offerta del Siviglia per un prestito di Agoumé.