Il Marsiglia fa sul serio per Lucien Agoumé, in uscita dall’Inter. Come confermato anche dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il club allenato da Gattuso è entrato prepotentemente in corsa per il giocatore. Trattative già in corso tra il Marsiglia e l’Inter, come anticipato da RMC Sport. Anche il Siviglia continua a dialogare con il club nerazzurro, ma ancora non c’è nulla di definito.