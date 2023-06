Romano: “Barella, i rumors sul Chelsea, la stima di Klopp e la posizione Inter”

“Su Barella la settimana è stata piena di notizie. L’Inter al momento non ha ricevuto alcuna offerta ufficiale dal Newcastle ed è importante dire che i nerazzurri non cederanno il giocatore per 50 milioni di sterline. Rumors sul Chelsea? Sono informati sul calciatore, ma il Chelsea è maggiormente interessato a Caicedo, il focus del club è su di lui al momento.