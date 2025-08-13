FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato Romano: “Donnarumma? Per vederlo in Italia l’unica possibilità è questa”

calciomercato

Romano: “Donnarumma? Per vederlo in Italia l’unica possibilità è questa”

Romano: “Donnarumma? Per vederlo in Italia l’unica possibilità è questa” - immagine 1
Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Gigio Donnarumma dopo la rottura totale con il Psg
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Gigio Donnarumma dopo la rottura totale con il Psg: "E' un discorso concreto col City lato giocatore, i due club si sono parlati lunedì sera e il Psg ha chiesto 50 milioni: gli inglesi hanno risposto impossibile.

Donnarumma
Getty Images

Per chiudere servirà scendere sotto i 35-40, altrimenti il City lo farebbe tra un anno a zero: serve poi la partenza di Ederson, che tratta col Galatasaray. Per la Serie A, a queste condizioni, diventa molto difficile: l'unica possibilità di vederlo in Italia sarebbe nel caso lui si riducesse davvero l'ingaggio. Ma ad oggi non è un discorso che va in quella direzione".

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA