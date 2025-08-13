Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Gigio Donnarumma dopo la rottura totale con il Psg: "E' un discorso concreto col City lato giocatore, i due club si sono parlati lunedì sera e il Psg ha chiesto 50 milioni: gli inglesi hanno risposto impossibile.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato Romano: “Donnarumma? Per vederlo in Italia l’unica possibilità è questa”
calciomercato
Romano: “Donnarumma? Per vederlo in Italia l’unica possibilità è questa”
Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Gigio Donnarumma dopo la rottura totale con il Psg
Per chiudere servirà scendere sotto i 35-40, altrimenti il City lo farebbe tra un anno a zero: serve poi la partenza di Ederson, che tratta col Galatasaray. Per la Serie A, a queste condizioni, diventa molto difficile: l'unica possibilità di vederlo in Italia sarebbe nel caso lui si riducesse davvero l'ingaggio. Ma ad oggi non è un discorso che va in quella direzione".
© RIPRODUZIONE RISERVATA