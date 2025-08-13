Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Gigio Donnarumma dopo la rottura totale con il Psg: "E' un discorso concreto col City lato giocatore, i due club si sono parlati lunedì sera e il Psg ha chiesto 50 milioni: gli inglesi hanno risposto impossibile.