Romano: “Perisic rinnova con il PSV, manca l’ufficialità”

Con l'Inter ha giocato dal 2016 al 2019 e dopo una stagione al Bayern Monaco (con cui ha vinto per la seconda volta il titolo di campione di Germania e la sua terza Coppa di Germania oltre alla Champions League) è tornato ed è rimasto fino al 2022. Così Ivan Perisic in nerazzurro ha vinto un campionato, una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia e con i colori interisti ha istaurato un legame forte. Si era fatto male, era tornato in Croazia, all'Hajduk Spalato. Ma ha poi lasciato la sua terra per volare in Olanda, al PSV con cui ha vinto il campionato di Eredivisie nella stagione appena conclusa.