Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto su Sergio Ramos, libero a parametro zero dopo la fine dell'esperienza con il Monterrey e in passato accostato anche all'Inter:

"In Messico ci sono stipendi importanti, lui mantiene le porte aperte perché vuole andare al Mondiale con la Spagna e giocare di più, ma c'è anche un lato economico. Vedremo sviluppi ed evoluzioni, ma ricordiamo che è disponibile a parametro zero".