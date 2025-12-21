Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto su Sergio Ramos, libero a parametro zero dopo la fine dell'esperienza con il Monterrey e in passato accostato anche all'Inter:
"Sergio Ramos si metterebbe volentieri a disposizione per trasferirsi in Italia, ma fin qui nessuno ha fatto un'offerta che possa soddisfarlo".
"In Messico ci sono stipendi importanti, lui mantiene le porte aperte perché vuole andare al Mondiale con la Spagna e giocare di più, ma c'è anche un lato economico. Vedremo sviluppi ed evoluzioni, ma ricordiamo che è disponibile a parametro zero".
