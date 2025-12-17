Matteo Moretto ha condiviso un aggiornamento su un giocatore del Barcellona, in scadenza di contratto, che potrebbe arrivare in Serie A

Matteo Pifferi Redattore 17 dicembre 2025 (modifica il 17 dicembre 2025 | 21:52)

Il mercato di gennaio è sempre più vicino e c'è grande attenzione e curiosità per quello che potrà fare l'Inter. I nerazzurri devono sistemare la fascia destra visto che Dumfries starà fuori a lungo e già tanti nomi sono emersi.

Non solo l'Inter ma anche altri club italiani sono alla finestra, anche perché ci sono molti giocatori interessanti in scadenza di contratto a giugno 2026. Matteo Moretto, intervenuto su Youtube, ha posto il focus proprio su uno di loro:

"Parlo di un difensore centrale che è rientrato da poco dopo un infortunio, è stato titolare in Copa del Re e autore di un'ottima partita e di un gol decisivo. Si tratta di Andreas Christensen, ha 29 anni, è vero che guadagna tanto ma, da quanto so, chi ne gestisce gli interessi, lo sta proponendo in giro, a diversi club, inglesi, arabi ma anche italiani. Scade nel 2026, si libererebbe a cifre contenute a livello di cartellino ma lo stipendio è importante.

Ha giocato 515 minuti in stagione, è un profilo e un nome mercato da tenere d'occhio tra gennaio e giugno perché anche club spagnoli sono attenti, è un profilo interessante e affidabile se integro fisicamente"