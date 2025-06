Nel corso di un video sul proprio canale YouTube, Fabrizio Romano , esperto di mercato, ha parlato così del fortissimo interesse dell'Al Hilal di Simone Inzaghi nei confronti di Theo Hernandez : "Sono ore molto importanti: Theo è stato un obiettivo importante prima del Mondiale per Club, Inzaghi da quando è arrivato lo ha richiesto come assoluta priorità.

Serve il suo ok, nella notte la fiducia è aumentata notevolmente: si continua a lavorare in questa direzione, il club arabo non vuole sorprese e mantiene prudenza fino a che non avrà l'ok di Theo. Il giocatore ha riaperto al dialogo, da qui nasce l'entusiasmo del club: ma al momento non è ancora chiusa. L'ok definitivo di Theo è quello che serve per arrivare alle firme: l'Al Hilal vuole firmarlo questa settimana, c'è fretta".