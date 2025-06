Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Michele Criscitiello , direttore dell'emittente, è tornato così a parlare dell'addio di Simone Inzaghi all'Inter: "La Curva (quando c’era) e i dirigenti (che ci sono ancora) non hanno mai dato a Inzaghi quello che era di Inzaghi. Lo hanno spesso sottovalutato e sempre messo al centro del bersaglio quando c’era da colpire.

Invece, in questi anni, con tutti i suoi errori ha saputo dare credibilità e forza ad una squadra spesso ridimensionata e ha saputo tenere le acque calme anche quando il cambio di proprietà avrebbe destabilizzato qualsiasi tipo di spogliatoio. Ha gestito tanti parametri zero arrivati per svecchiare, ha allungato la carriera a tantissimi calciatori come Acerbi che ha voluto e difeso ed è arrivato fino in fondo nonostante avesse solo due attaccanti decenti per più competizioni.