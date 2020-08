Attacco, l’Inter valuta seriamente di riportare alla base Salcedo: “Rappresenta il profilo che…”

Un reparto che verrà sicuramente rinforzato dall’Inter in vista della prossima stagione, in attesa di capire le intenzioni di Conte, è senza dubbio l’attacco. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, i nerazzurri starebbero pensando anche a Eddie Salcedo. La giovane punta dell’Hellas Verona, in questa stagione in gialloblù (proprio in prestito dall’Inter) ha convinto Juric, che infatti ha chiesto al presidente Setti di confermarlo fino al termine del 2020-21.

Il giocatore, riferisce calciomercato.com, rappresenterebbe quel profilo giovane e italiano che Marotta e Conte starebbero cercando per completare il reparto offensivo e per prendere il posto di Sebastiano Esposito alle spalle di Lukaku, Lautaro Martinez e Sanchez. Oltre al nome di Salcedo, circolano, in ottica nerazzurra, anche quelli di Scamacca e Pinamonti. Nella scorsa stagione, Salcedo ha segnato 13 gol e fornito 4 assist con la maglia della Primavera dell’Inter. Ora potrebbe fare ritorno (a costo zero) a Milano, ma questa volta per aggregarsi alla prima squadra.

(Fonte: calciomercato.com)