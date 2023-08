Samardzic, l’Inter non cambierà una virgola. Tocca a Lazar alzare la voce col suo entourage

L'Inter non ha intenzione di cambiare una virgola rispetto agli accordi presi in precedenza con Samardzic e con il suo entourage

"Capitolo Samardzic: l’Inter non cambierà di una virgola gli accordi trovati nei giorni scorsi — a tutti i livelli — con Udinese e agenti del centrocampista serbo. Ora tocca al ragazzo far eventualmente sentire la sua voce con il proprio entourage, che al momento delle firme aveva chiesto a Marotta di «rivisitare» ulteriormente le commissioni: dentro o fuori in un paio di giorni al massimo. Nel frattempo, l’Udinese deciderà se chiudere lo stesso per Fabbian".