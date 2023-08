Sanchez, fame matta di Inter: a Milano tutti lo aspettano. Prima via Correa: contatti con…

Alexis Sanchez aspetta solo una chiamata dall'Italia per scrivere un nuovo capitolo con la maglia dell'Inter addosso e aiutare Inzaghi a raggiungere la seconda stella. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il 34enne cileno, ancora svincolato ma reduce da una delle sue migliori stagioni degli ultimi anni (all'Olympique Marsiglia), si è proposto nelle scorse settimane ai nerazzurri a condizioni contrattuali decisamente diverse rispetto a quelle del primo capitolo interista.

Ora, resta da piazza Joaquin Correa, quantomeno in prestito. L'argentino ha capito che per lui, a Milano, non c'è più futuro. La situazione è in evoluzione, con le due squadre di Siviglia che sembrano pronte a farsi avanti: