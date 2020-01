Sky – L’Inter punta molto su Satriano: ecco la somma spesa per portarlo a Milano

Martin Satriano è sbarcato nelle scorse ore a Milano, pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Che, a dispetto della giovane età dell’attaccante uruguaiano (con passaporto italiano) del Nacional Montevideo, sembra voler puntare molto sul talento sudamericano.

A riportarlo è Sky Sport, che riferisce come l’Inter abbia deciso di spendere per Satriano una cifra tra i 3 e i 4 milioni di euro. Non una cifra banale, per un classe 2001. L’Inter si muove, dunque, anche con vista sul futuro, Satriano è arrivato a Milano pronto a vestirsi di nerazzurro.

(Fonte: Sky Sport)