Non solo Scalvini: Inter segue pure un altro talento. “Condizioni diverse, prendibile a zero”

Per la difesa l'ultimo nome fatto in ordine temporale in ottica Inter è quello di Giorgio Scalvini, 18enne talento dell'Atalanta. Ma non è il solo

Marco Macca

Per la difesa l'ultimo nome fatto in ordine temporale in ottica Inter è quello di Giorgio Scalvini, 18enne talento dell'Atalanta. Ma non è il solo che i nerazzurri stanno monitorando. Come scrive Tuttosport, infatti, da Viale della Liberazione stanno facendo dei ragionamenti anche su Ndicka, 23enne in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte:

"Proprio Upamecano e Konaté sono tra quelli che hanno impedito di essere al Mondiale con la Francia a Evan Ndicka, 23 anni, anche lui mancino e in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte. Fattore quest’ultimo che renderebbe molto meno oneroso puntare su di lui rispetto a Gvardiol (in ottica Juventus, ndr): ingaggio, commissione all’agente e nessun esborso per il cartellino. Ragionamento che però stanno facendo anche Roma e Inter".

(Fonte: Tuttosport)