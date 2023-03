Mercato Inter, Scalvini: “Valgo 40mln? Non ci penso. E resto concentrato sull’Atalanta”

In un'intervista concessa all'edizione bergamasca del Corriere della Sera, Giorgio Scalvini, difensore dell'Atalanta e fra i grandi sogni di mercato dell'Inter , ha parlato così della sua situazione e del suo futuro:

«Mi fa molto piacere, è una grande soddisfazione ma mi carica anche di responsabilità. Io non mi sento un leader, però cerco di fare sempre il mio, quello che mi chiede l’allenatore e quello che serve per aiutare i compagni».

«Bisogna affrontare la gara in sé senza avere pensieri alla classifica, solo così puoi dare il meglio, poi vedremo in che posizione ci troveremo a 5 o 6 giornate dalla fine».

«Sinceramente non saprei, so solo che devo fare bene adesso, qui all’Atalanta, è la mia priorità».

Ma se le dicessero che nel 2028 sarà difensore di una squadra di Premier League o capitano dell’Atalanta, cosa preferirebbe?

«Entrambe le prospettive mi farebbero molto piacere, non ho un’idea precisa di quello che potrebbe essere il mio futuro, però so che facendo bene adesso posso avere un futuro, per cui sono focalizzato sul presente, al 2023».