SM – Inter, Scamacca prima scelta: ecco l’offerta che può convincere il West Ham

Sono ore caldissime in casa Inter . La dirigenza è al lavoro per chiudere un doppio colpo entro sabato: Yann Sommer è sempre più vicino a diventare l’erede di Onana e Lazar Samardzic è a un passo ormai. Poi sarà il turno di Gianluca Scamacca secondo Sportmediaset, che aggiorna sulla situazione.

“Chiusi centrocampista e portiere, sarà la volta della punta, ormai la prima scelta è diventata Gianluca Scamacca, per il quale sono già stati avviati i contatti pur senza offerte ufficiali anche perché sinora non c'è la quadra col West Ham. Per questo, per quanto si proverà a far arrivare l'ex Sassuolo a stretto giro di ruota dopo Samardzic e Sommer, sembra più facile scollinare alla prossima settimana: 25 milioni più bonus dovrebbero convincere gli inglesi”, si legge.