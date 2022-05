Inter, il piano per Scamacca. “Già scelta la contropartita da offrire al Sassuolo”

Non è un mistero che all'Inter piaccia Gianluca Scamacca. Il centravanti classe '99 è un profilo che interessa

Non è un mistero che all'Inter piaccia Gianluca Scamacca . Il centravanti classe '99 è un profilo che interessa in prospettiva, anche se non sarà facile trattare con il Sassuolo. "L’Inter sa che la prossima stagione avrà bisogno di un altro “9” per completare il proprio reparto offensivo. Dzeko , che indossa il “9”, ma non ha le caratteristiche del centravanti d’area di rigore, il 17 marzo ha compiuto 36 anni e in questa stagione ha oggettivamente dato molto di più di quello che si poteva pensare. Il bosniaco ha realizzato 17 reti fra campionato e coppe, ma nel 2022 è andato a segno solo 6 volte, mostrando un ovvio calo fisico nella seconda parte della stagione", rimarca Tuttosport.

Scamacca, come detto, piace alla dirigenza nerazzurra ma la valutazione che fa il Sassuolo - 40/45 mln di euro - frena la trattativa. "L’Inter monitora la situazione, valuta Scamacca meno o al limite confida di poter inserire nella trattativa delle contropartite come Pinamonti, coetaneo del romano (classe ’99), autore di 13 gol in campionato, solo tre in meno dell’ex partner nella nazionale Under 20 e per questo quotato dal club nerazzurro almeno 25 milioni, se non di più", sottolinea il quotidiano.