Eriksen via, Raimondi (SM): “Possibile scambio Inter-Roma: a Milano potrebbe arrivare Veretout”

Il futuro di Christian Eriksen è ormai scritto: a gennaio il centrocampista danese lascerà l’Inter per provare una nuova avventura. Troppo complicato il rapporto con Antonio Conte, troppo poco il tempo riservatogli in campo dall’allenatore nerazzurro.

Da Viale della Liberazione, ora, ragionano sulle possibili destinazioni per il giocatore. Che andrà via, o nell’ambito di uno scambio, o in prestito. E proprio di uno scambio di prestiti si starebbe ragionando sull’asse Inter-Roma.

Secondo quanto riporta Claudio Raimondi nel corso di Pressing, in onda su Italia 1, infatti, nerazzurri e giallorossi starebbero pensando a un’operazione che prevede l’approdo nella capitale del centrocampista danese e l’arrivo di Jordan Veretout a Milano. Resta viva, comunque, anche la pista estero, con tanti club di Premier (più il PSG) interessati. Lo scenario nuovo, per Eriksen, porta a Roma: sul tavolo il possibile scambio con Veretout.

(Fonte: Pressing – Italia 1)