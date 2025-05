Seedorf, nuova avventura per l’ex calciatore all’Esteghlal FC 

Lo vediamo spesso commentare le gare di Champions per Amazon Prime. L'ex Inter ed ex Milan, Clarence Seedorf comincia una nuova avventura, da dirigente. In particolare l'ex rossonero è stato ingaggiato dal CEO dell'Esteghlal FC per ricoprire il ruolo di consigliere sportivo. Per lui un contratto annuale con la società iraniana che lo ha ingaggiato per dare una mano nella costruzione dell'identità sportiva della squadra.