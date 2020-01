Mercato Inter, Setién: “Vidal? Non gli ho parlato. Non sapevo volesse andarsene…”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Copa del Rey contro il Leganès, Quique Setién, allenatore del Barcellona, ha avuto modo di parlare anche del suo approccio con Arturo Vidal. Il cileno, prima del suo arrivo, era stato infatti più volte accostato all’Inter :

“Di solito parlo con i giocatori, ma in questo caso concreto non l’ho fatto, dato che non sapevo che volesse andare via“. Una frase che alimenta qualche dubbio in merito al futuro del centrocampista cileno, grande obiettivo dei nerazzurri fino a qualche giorno fa.