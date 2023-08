Il calciatore è tornato a Udine e fino a se i suoi agenti non accetteranno le condizioni del club nerazzurro non ritornerà a Milano

L'Inter non ha finito con Arnautovic e Carlos Augusto. Intanto c'è da risolvere la questione Samardzic. Il giocatore al momento non si allenerà con l'Udinese vista la situazione. Il club nerazzurro non ha cambiato la sua offerta e ha una posizione rigida rispetto all'accordo chiuso con il calciatore che era arrivato a Milano per le visite mediche. O i procuratori del calciatore accettano le vecchie condizioni concordate o l'affare salta.