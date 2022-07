Pedullà – Skriniar, Inter si aspetta rilancio PSG: a questa cifra si può chiudere

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà durante Sportitalia Mercato, l'Inter si aspetta un'offerta al rialzo del PSG per Skriniar. I nerazzurri chiedono sempre 80 mln di euro ma non è da escludere che, alla fine, possano accettare anche una proposta da 65 milioni di parte fissa più 5/6 di bonus. Nel frattempo il Chelsea ha avanzato un'offerta per De Ligt del valore di 70 mln di euro, con i Blues non più in corsa per Skriniar.