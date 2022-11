Skriniar, il PSG non molla: pronta offerta da 10mln per convincerlo a lasciare l’Inter

Nonostante le ultime indiscrezioni in arrivo dalla Francia, il Paris Saint-Germain non sembra disposto a mollare tanto facilmente la pista Milan Skriniar

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, infatti, i parigini sarebbero pronti a presentare sul tavolo del difensore slovacco un'offerta da 10 milioni di euro a stagione per convincerlo a lasciare l'Inter e a trasferirsi in Ligue 1: