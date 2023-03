Inter, scatto Baldanzi: rapporti con l’Empoli ottimi e Ausilio può giocarsi questa carta

L'Inter si iscrive alla corsa per Tommaso Baldanzi. Il talento dell’Empoli nell’Under 21 azzurra ha giocato come seconda punta e ha caratteristiche che mancano nella rosa nerazzurra. Fantasia, dribbling ed è in grado di giocare sulla trequarti, per rendere strutturale la variazione sul tema del 3-4-1-2. "Baldanzi è giovane e italiano. Con il presidente Corsi poi i rapporti sono ottimi, come dimostrano, oltre alla trattativa per Asllani, pure i prestiti di Pinamonti e Satriano", sottolinea Tuttosport.