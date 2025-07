Il trasferimento di Milan Skriniar non è ancora ufficiale, ma il Fenerbahce ha rilasciato ieri sera un comunicato nel quale ha annunciato il suo rientro a Istanbul per sottoporsi alle visite mediche. Nei giorni scorsi l'ex difensore dell'Inter era tornato a Parigi, al PSG - il club dove era arrivato a parametro zero da Milano - e si era allenato con le giovanili tanto che i giornalisti francesi avevano parlato di una situazione di disagio che stava vivendo perché non avendo casa a Parigi si spostava dal centro di allenamento in taxi fino all'hotel del quale è stato ospite.