Milan Skriniar torna al Fenerbahce. Fabrizio Romano conferma la chiusura della trattativa tra il club turco e il Paris Saint-Germain per il ritorno dell'ex difensore dell'Inter.

"Milan Škriniar al Fenerbahçe, ci siamo! Accordo raggiunto per il ritorno del difensore centrale al Fenerbahçe. Accordo a titolo definitivo per 7 milioni di euro più bonus al PSG, per un totale di 10 milioni di euro. Škriniar voleva solo il Fenerbahçe e ora sta volando a Istanbul".