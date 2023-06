Sky – Addio Brozovic possibile: suo stipendio sarebbe dirottato su Frattesi. Lukaku…

Occhi puntati su Londra

L'Inter ha chiesto in prestito Koulibaly al Chelsea. Il giocatore giocherebbe volentieri in Italia, ma 30 mln all'anno per tre anni sono tipi di offerte sulle quali si deve per forza riflettere in maniera seria. Questo tipo di offerta non ha attecchito però su Lukakuche ha intenzione di restare a Milano. Non ha detto sì all'Arabia finora ma rispetto alla scorsa stagione quando la strada per il prestito sembrava spianata, quest'anno c'è una concorrente in più che può far pesare il suo potere d'acquisto con offerte stratosferiche.