Sky – L’Inter piomba su Gatti: incontro con l’agente, pronti 7 mln. Attenzione a…

Il difensore classe 1998 è un obiettivo di mercato dell'Inter in vista della sessione estiva: attenzione alla concorrenza del Sassuolo

L' Inter si inserisce nella corsa a Federico Gatti , difensore centrale classe 1998 del Frosinone e una delle grandi rivelazioni della Serie B in questa stagione. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il club nerazzurro fa sul serio per il 23enne.

Il direttore sportivo Piero Ausilio ha incontrato nella giornata di oggi il procuratore del calciatore, Gaetano Paolillo, per provare a capire la fattibilità dell'operazione in vista del mercato estivo. Il club nerazzurro è pronto a mettere sul piatto 7 milioni di euro per strapparlo alla concorrenza, rappresentata da Juve, Napoli e Torino.