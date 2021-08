Skysports – Lukaku, il Chelsea ha fiducia: pronta l’offerta che l’Inter accetterà

Il club nerazzurro ha detto no alla prima proposta di cento mln + il cartellino di Alonso: ma Abramovich rilancerà e il belga partirà per Londra

Il Chelsea continua a parlare con Lukaku e a premere per il suo arrivo a Londra. Il club londinese - spiega Skysports UK - è fiducioso nella riuscita della trattativa e nell'accordo con l'Inter. Al momento, spiegano, non è stato formalizzata la seconda offerta al rialzo per il club nerazzurro. La prima era di 100 mln più il cartellino di Alonso. La società interista ha detto no, ma ora c'è crescente fiducia sul fatto che si possa arrivare ad un accordo. E la società milanese dovrebbe accettare di cedere il suo numero 9 per una cifra attorno ai 120 mln.